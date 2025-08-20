サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、発熱による転送速度の低下を防ぐ冷却ファンと液晶画面付きのUSB-C ポータブル外付けSSD「600-IPCFANシリーズ」を発売した。■冷却ファンと液晶画面付きのUSB-C ポータブル外付けSSD本製品は、冷却ファンと液晶画面付きのUSB-C ポータブル外付けSSD。スマホのバックアップ、パソコンとのデータのやりとり、データ移動に便利だ。発熱による転送速度の低下を