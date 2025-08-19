◇第107回全国高校野球選手権準々決勝横浜―県岐阜商（2025年8月19日甲子園）横浜の先発・織田翔希投手（2年）が4回途中でマウンドを降りた。そのままベンチに下がった。織田はここまで3試合に登板し、2完封を含めて無失点だったが、この日は初回に1点を失うと、4回2死一、二塁では県岐阜商・渡辺に右前適時打を浴びて2点目を失った。横浜ベンチはここで織田を下げ、2番手の山脇悠陽（3年）をマウンドに送った。横