パルマのGK鈴木彩艶が、コッパ・イタリア1回戦のペスカラ戦にフル出場し、2-0でクリーンシートを達成し勝利に貢献した。パルマは昨季終了後にクリスティアン・キブ監督が去り、アーセナルでアシスタントコーチを務めていたカルロス・クエスタ新監督を招聘した。鈴木にとってもチームにとってもこの試合が、今季公式戦初戦。2部のチーム相手に試合を支配し、FWマテオ・ペジェグリーノの2得点で2-0と勝利し、新体制で幸先良いスター