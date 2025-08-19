お盆明けの日本に“激震”が走った。「女性セブン」は8月18日、歌手で俳優の福山雅治（56）のインタビューを掲載。内容は、フジテレビの第三者委員会が3月31日に発表した報告書に登場する「有力番組出演者」について、福山が自身であると認めるものだ。報告書において「有力番組出演者」は、フジテレビの元専務・大多亮氏が主催した懇親会に出席していたと認定されている。【もっと読む】吹石一恵が本格的に女優復帰？「アンチヒ