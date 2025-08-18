ドジャースの補強策の煽り、フェルナンデスがナショナルズ傘下3AへドジャースからDFA（40人枠から外す措置）を受けたフリアン・フェルナンデス投手が17日（日本時間18日）、ナショナルズにウエーバーで獲得されたと発表された。主力内野手の穴埋めが絡む補強策の煽りを受けた右腕は、新天地でのマイナーから再出発を期す形となった。ドジャースは15日（同16日）、マックス・マンシー内野手の負傷者リスト入りに伴いバディ・ケ