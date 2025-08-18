準々決勝前日の１８日、県岐阜商は兵庫・西宮市内のグラウンドで約２時間の練習を行った。３回戦では明豊（大分）に３―１で勝利し、公立校唯一のベスト８入り。史上４校目となる春夏通算９０勝目を達成した。藤井潤作監督は「生徒たちにも少し自信が見える」とうなずいた。打撃練習では横浜との次戦を想定し、相手のエース左腕・奥村頼人投手（３年）のスライダーや、最速１５２キロ右腕・織田翔希投手（２年）をはじめとす