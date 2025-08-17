『長いお別れ』（中島京子著）のタイトルで小説・映画にもなった認知症は、少しずつ記憶をなくし、その人らしさが失われていくような独特の喪失感を家族にもたらす。 【画像】50代で若年性認知症を患った母との10年 高齢者の病気と思われがちだが、65歳未満で発症する「若年性認知症」もある。近畿地方に住む田中花畝(女性／仮名)さんの母親は、50代で認知症を発症した。病気と向き合った10年間の話を聞いた。