エヴァートンの指揮官デイビッド・モイーズ監督は守備の要であるジャラッド・ブランスウェイトが負傷したという情報がクラブ内部の誰かから漏れたことに激怒しており、クラブは調査を開始するようだ。英『Daily Mail』が報じている。同選手は水曜日のトレーニング中にハムストリングを負傷し、リーズとの開幕戦に欠場する見込みだ。指揮官は離脱期間を明言しなかったが、9月末まで試合にでられない可能性があると考えられている。