爪切りを“お願いする”ウサギのポーズが注目を集めている。【映像】爪切りを“お願い”するウサギ（全身ショット）「『爪切りですかー？お願いしまーす！』こんぶ君は、毎回このポーズで爪切りをさせてくれる」という文章とともに、岐阜県にある「ひるがの高原 牧歌の里」のX公式アカウントに投稿されたのは、後ろ足を差し出すウサギのこんぶくん（3歳）の画像だ。体の小さいウサギは爪もとても小さいので、飼育員にとって