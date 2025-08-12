北京で開催中の2025世界ロボット大会で、全世界から来た専門家の関心の的はロボット業界の発展です。国際ロボット連盟（IFR）の伊藤孝幸会長は基調講演で、「2024年の世界の産業用ロボットの設置台数は前年比で3％減少したが、中国では5%の成長率で逆に拡大した」と述べました。世界ロボット大会にやって来た多くの外国の専門家や業界関係者が、中国企業との協力に期待を示しています。 欧州ロボット協会のユハ・ルーニング副会長