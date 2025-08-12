経済産業省はリチウムイオン電池が使われているモバイルバッテリーなど3つの品目について、使用済み製品の回収を製造メーカーなどに義務づける方針を決めました。回収が義務化される「指定再資源化製品」に追加されるのは、リチウムイオン電池を内蔵した▼モバイルバッテリー、▼携帯電話、▼加熱式たばこ機器の3品目です。この3品目は廃棄物処理の際に発火するケースが相次いでいて、経産省はきょう審議会を開き、製造メーカーや