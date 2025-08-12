「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（48）が12日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。メイプル超合金カズレーザー（41）と女優二階堂ふみ（30）の結婚発表をめぐり、独自の見解を語った。二階堂は16年9月、日本テレビ系「火曜サプライズ」の中で、好きな男性のタイプを聞かれると「カズレーザーさんなんです。格好良い。画像を検索したら顔がすごくタイプで」などと即答。17年4月、同「DASHでイッテQ