札幌１１Ｒ・エルムステークス・Ｇ３・馬トク激走馬＝ペリエール前走の大沼Ｓ・リステッドで、２３年ユニコーンＳ以来、２年１か月ぶりの白星を挙げたヘニーヒューズ産駒。２番手を取り、向こう正面ではまくる馬がいたが、冷静に追走。３角過ぎから早めにスパートし、２着に２馬身半差をつけた。佐々木大輔騎手は「追い切りのフットワークから小回りが合いそうと思っていた。強かったです」と高い評価を与えた。中間は函館で調