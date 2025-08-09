９日の札幌８Ｒを１番人気のナリタヒカリで制した武豊騎手（５６）＝栗東・フリー＝が、史上初となるＪＲＡ通算４６００勝を達成した。序盤は５、６番手で折り合い重視。勢い良く３番手で４角をパスすると、直線ではきっちり前の２頭をとらえた。ファンからは重賞のような拍手と大歓声。夏競馬が始まってから名手の勢いは止まることなく、メイショウタバルで制した宝塚記念の週から９週連続勝利での大台到達だった。武豊は「４