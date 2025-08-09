死亡保険金を受け取ると、亡くなった夫が加入していた生命保険料を支払っていた人物や、保険金を受け取った人物などによって課される税金の種類が変わります。申告時に間違えないよう、条件を確認しておくことが大切です。 今回は、死亡保険金に課税される条件や税金の種類ごとの計算方法、相続した場合の税額例などについてご紹介します。 死亡保険金が課税される条件 生命保険に加入している夫が亡くなったとき、