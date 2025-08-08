7日、米テネシー州ノックスビルで上映されたサーロー節子さんのドキュメンタリー映画（共同）【ノックスビル共同】米軍が広島に投下した原爆の製造を支えた米南部テネシー州ノックスビルで7日、核廃絶を訴えるカナダ在住の被爆者サーロー節子さん（93）のドキュメンタリー映画が上映された。製作したニューヨーク在住の被爆2世竹内道さん（69）は「核保有に肯定的な人たちとも映画を通じて交流していきたい」と語った。米国に