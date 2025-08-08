アニメ映画『ペット2』（2019）が、『金曜ロードショー』（日本テレビ系／毎週金曜21時）にて9月5日に放送されることが決まった。【写真】バナナマン設楽が声を務めるマックスがかわいい！『ペット2』キャラ達本作は、『ミニオンズ』『SING／シング』を生み出したイルミネーション作品のシリーズ第2弾。“飼い主がいない間、ペットは何をしているの？”という、飼い主にはなかなか見られない秘密の世界を描いた前作から、さ