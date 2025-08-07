「聞き上手な男」がモテるとわかっていても、なろうと思ってすぐなれるものではありません。「あなたといると楽しい」と思ってもらえる男になるためには、やはり「聞き方」のトレーニングが不可欠でしょう。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたスゴレン独自の調査を参考に「女子に重宝される『聞き上手な男』を目指すための訓練」をご紹介します。【１】合コンに参加したら、「聞き上手」になれたかどうか力試しをする「