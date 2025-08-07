フジテレビ系⽣放送バラエティー番組『ぽかぽか』（毎週〈⽉〉〜〈⾦〉11：50〜13：50）内にて、毎週⽉曜13時台に放送中の⼈気TVアニメ『ねこに転⽣したおじさん』（以下『ねこおじ』）の第44話先行カットが到着！ついに登場する ”あの柴犬” 「スケキヨ」を立木文彦が演じることが発表され、コメントと原作者・やじまによる描き下ろしイラストが公開された。『ねこに転生したおじさん』は