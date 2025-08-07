俳優の吉岡里帆と水上恒司がW主演を務める実写映画『九龍ジェネリックロマンス』(8月29日公開)の二人の恋が動き出す"ゼロ距離"本編映像が公開となった。実写映画版『九龍ジェネリックロマンス』の二人の恋が動き出す"ゼロ距離"本編映像が公開に過去の記憶がない鯨井令子(吉岡里帆)と誰にも明かせない過去をもつ工藤発(水上恒司)の恋。互いの距離が近づくほど深まっていく謎。その真相にたどり着く時、二人は究極の選択を迫られる。