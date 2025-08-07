日本マクドナルドはハッピーセット「ポケモン」ほんのハッピーセット「テーマパークのサバイバル特別編」を8月8日より販売スタートする。 【画像あり】ハッピーセットに登場されるポケモンのおもちゃ一覧 今回のハッピーセット「ポケモン」では、ピカチュウやイーブイなどのポケモンやメガシンカしたポケモンたちがコマやディスクランチャーのおもちゃで登場し、ひみ