¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡Ö¥Ï¥Ã¥Ôー¥»¥Ã¥È¡×¤Ë¥Ý¥±¥â¥ó¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤¬ÅÐ¾ì¡¡¥Ý¥±¥â¥ó¥«ー¥É2Ëç¥»¥Ã¥È¸ÂÄê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â
¡¡ÆüËÜ¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ï¥Ï¥Ã¥Ôー¥»¥Ã¥È¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¡×¤Û¤ó¤Î¥Ï¥Ã¥Ôー¥»¥Ã¥È¡Ö¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëÆÃÊÌÊÔ¡×¤ò8·î8Æü¤è¤êÈÎÇä¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¡£
¡Ú²èÁü¤¢¤ê¡Û¥Ï¥Ã¥Ôー¥»¥Ã¥È¤ËÅÐ¾ì¤µ¤ì¤ë¥Ý¥±¥â¥ó¤Î¤ª¤â¤Á¤ã°ìÍ÷
¡¡º£²ó¤Î¥Ï¥Ã¥Ôー¥»¥Ã¥È¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤ä¥¤ー¥Ö¥¤¤Ê¤É¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¤ä¥á¥¬¥·¥ó¥«¤·¤¿¥Ý¥±¥â¥ó¤¿¤Á¤¬¥³¥Þ¤ä¥Ç¥£¥¹¥¯¥é¥ó¥Á¥ãー¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¤Ò¤ß¤Ä¤Î¤ª¤â¤Á¤ã´Þ¤à¡¢Á´9¼ï¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡8·î9Æü¡¢10Æü¡¢11Æü¤Î3Æü´Ö¤Ï¡¢¥Ï¥Ã¥Ôー¥»¥Ã¥È¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¡×¤ò1¥»¥Ã¥È¤´¹ØÆþ¤Ë¤Ä¤¥Ý¥±¥â¥ó¥«ー¥É2Ëç¥»¥Ã¥È(¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¤¥é¥¹¥È¤Î¥Ô¥«¥Á¥å¥¦1Ëç¡ÜÁ´5¼ï¤ÎÃæ¤«¤é¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç)¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢³Ø½¬Ì¡²è¡Ö²Ê³ØÌ¡²è¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡×¥·¥êー¥º¤è¤ê¡¢¡Ø¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡Ù¤ò¥Ï¥Ã¥Ôー¥»¥Ã¥ÈÍÑ¤ËÆÃÊÌÊÔ½¸¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ö¥Ã¥¯¡Ö¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë ÆÃÊÌÊÔ¡×¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£