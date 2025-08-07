巨人が3連勝。プロ初先発となった2年目左腕・森田駿哉が初勝利を挙げた。打線は2回にリチャードの適時打で1点を先制。続く3回には泉口友汰の適時打で2点目を追加した。投げては森田駿哉がストレート、スライダー、ツーシームを軸に力強い投球でヤクルト打線を寄せ付けなかった。6回2安打無失点の好投でプロ初勝利を飾った。初勝利を挙げた森田について、6日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』では1回の二死二塁で迎