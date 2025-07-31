2025Ç¯7·î19Æü¡¦31Æü¤ÏÅÚÍÑ¤Î±¯¤ÎÆü¡£²Æ¤ËÀº¤Î¤Ä¤¯¤¦¤Ê¤®¤ò¿©¤Ù¤ëÉ÷½¬¤Ï¸Å¤¯¤«¤é¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¡¢¸½ºß¤Î¤è¤¦¤ËÅÚÍÑ±¯¤ÎÆü¤ËÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬°ìÈÌÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¹¾¸Í»þÂå¤«¤é¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤éÌ¾Å¹¤ÎÀäÉÊ¤Î¤¦¤Ê¤®¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡£º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Åìµþ¡¦¿ÀÆàÀî¡¦ºë¶Ì¤ÎÌ¾Å¹¡¢·×5¸®¤Ç¤¹¡£Á´¤Æ5000±ß°Ê²¼¤È¤ª¼êº¢²Á³Ê¡ª²ÈÂ²¤äÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ÈË¬¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡Ø¤¦¤Ê¤®¹âÀ¥¡Ù¡÷Åìµþ¡¦È¬²¦»Ò¡¦¾®µÜ¤¦¤Ê½Å ¾¾¡Ê