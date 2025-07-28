28日も関東で40度に迫る暑さとなりましたが、来週にかけても猛暑が続く予想だということです。この長すぎる猛暑ですが、経済にも影響が出始めているということです。連日の命に関わる災害級の暑さ。28日も都内で51人が熱中症で救急搬送されました。今、この暑さが原因とみられる異変が相次いでいます。扇子をあおぎながら駅から出てくる人や小型扇風機を首にかけつつも汗びっしょりの人たちの姿が見られたのは、東京メトロ霞ケ関駅