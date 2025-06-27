【MLB】ロッキーズ 1ー3 ドジャース（6月26日・日本時間27日／デンバー）【映像】衝撃の“超高弾道”アーチに観客も口あんぐりドジャース大谷翔平投手が衝撃のムーンショットを放った。「1番・DH」で先発出場したロッキーズ戦、大谷が放った28号ホームランは打球角度40度のムーンショット。高々と舞い上がる打球にバックネット裏のファンが驚きの表情を見せた。驚愕の一発が飛び出したのは、ドジャースが2ー1とリードして迎