NATO加盟国の首脳らと写真に納まるウクライナのゼレンスキー大統領（左から3人目）＝25日、オランダ・ハーグ（ゲッティ＝共同）【ハーグ共同】ウクライナのゼレンスキー大統領はオランダ・ハーグでの北大西洋条約機構（NATO）首脳会議を終え、26日までに帰国の途に就いた。ウクライナ加盟問題は会議の主要議題にならなかったが、ゼレンスキー氏はトランプ米大統領ら加盟国首脳と会談し結束を確認。後退も危ぶまれたNATOとの関係