メ～テレ（名古屋テレビ） ドラゴンズの井上一樹監督が、野球解説者の矢野燿大さんと特別対談。監督就任1年目の苦労を、赤裸々に語ってくれました。 矢野さん: 「まずは何て呼んだらいいか…」 井上監督: 「一樹でいい」 矢野さん: 「いつもは『一樹一樹』って言っているけれど、(対談で)いきなり『一樹』って言うと『生意気』ってなるかなと思って」 井上監督: 「分かりました。この15分だけは『監督』