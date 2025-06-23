Âçºå¶ºÀµ»õ²Ê¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢2025Ç¯6·î¤è¤êAI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·À¤Âå¥Þ¥¦¥¹¥Ô¡¼¥¹¶ºÀµ¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥Æ¥£¡¼(Smartee)(R)¡×¤òÆ³Æþ¡£ Âçºå¶ºÀµ»õ²Ê¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥Æ¥£¡¼(Smartee)(R)¡× Âçºå¶ºÀµ»õ²Ê¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢2025Ç¯6·î¤è¤êAI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·À¤Âå¥Þ¥¦¥¹¥Ô¡¼¥¹¶ºÀµ¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥Æ¥£¡¼(Smartee)(R)¡×¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¥¹¥Þ¡¼¥Æ¥£¡¼¶ºÀµ¤ÎÆÃÄ¹¡Û  1. ¤¦¤ì¤·¤¤¼£ÎÅ´ü´Ö¤ÎÃ»½ÌAI¤Ë¤è¤ëºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿°ÜÆ°·×²è¤Ë¤è