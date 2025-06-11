「私にとって辞書の中で最も美しい言葉は、タリフ（関税）だ」そう語るトランプ氏は、自らを「タリフマン（関税男）」と呼ぶこともありますが、実はその“元祖”ともいえる人物がアメリカに存在しました。19世紀末に高関税政策を推し進めた第25代大統領、ウィリアム・マッキンリーです。本記事では、池上彰氏と増田ユリヤ氏の著書『池上彰と増田ユリヤのYouTube学園特別授業 ドナルド・トランプ全解説』（Gakken）から一部を抜粋・