佐野海舟の「日本代表復帰」に批判殺到5月23日にサッカー日本代表のメンバーが発表されました。昨年7月中旬に不同意性交の容疑で逮捕された佐野海舟選手が含まれていたことが議論を呼んでいます。一連の報道では、佐野選手は幼馴染の男性2人と共謀して一人の女性に性的暴行を加えたと伝えられています。その後、昨年7月下旬に釈放され、そして昨年8月上旬に不起訴処分となったことで、法的には一区切りがついたことになりま