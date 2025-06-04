プロボクシングの元世界４階級王者で、前ＷＢＯ世界スーパーフライ級王者の田中恒成（２９）＝畑中＝が４日、名古屋市内で会見し、現役引退を発表した。田中は会見で「きょうはここで、プロボクサー田中恒成は引退することをご報告させて頂きます。引退理由は、けがが全ての原因。前回１０月１４日の試合前から両目の調子が悪く、試合前から両目の手術をすることを決めて試合に臨んだ。しかし、試合が始まってすぐ右目が見えな