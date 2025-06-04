右肩のインピンジメント症候群で負傷者リスト（IL）入りしているドジャース佐々木朗希（23）が、復帰に向けて動き始めた。ドジャース佐々木朗希の離脱は「オオカミ少年」の自業自得…ロッテ時代から繰り返した悪癖のツケすでに先週からキャッチボールを再開しており、デーブ・ロバーツ監督によれば、今月中の実戦復帰を見据えているという。佐々木の右肩に異常が見つかった際、指揮官は筋力不足による球威の低下を指摘し、