¸Î°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤ÎºÊ¡¢°ÂÇÜ¾¼·Ã¤µ¤ó¡Ê62¡Ë¤¬30Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥í¥·¥¢ÂçÅýÎÎ¤Î¥×¡¼¥Á¥ó»á¤ÈÌÌ²ñ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¡Ö¥â¥¹¥¯¥ï¤Î¥¯¥ì¥à¥ê¥ó¤Ë¤Æ¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤È¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤­½Ð¤·¡¢¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÍÍ¡¹¤Ê¤´°Õ¸«¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï¼ç¿Í¤¬27²ó¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤òÄÌ¤·¤Æ¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤ÈÃÛ¤¤¤Æ¤­¤¿¿®Íê´Ø·¸¤òÌµÂÌ¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡ÄÎÙ¹ñ¤Ç¤¢¤ë¥í¥·¥¢¤È¤ÎÊ¸²½¸òÎ®¤ÏÀ§ÈóÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤¿¤¤¤È