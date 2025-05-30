漫画家のあさの☆ひかりが30日に自身のアメブロを更新。40歳で第2子を自然妊娠したことを報告した。【映像】第1子妊娠中・中川翔子 妊娠中のマイナートラブルを告白この日、あさのは「早期閉経と言われた私がまさかの妊娠」というタイトルでブログを更新し「突然なんですがわたくしただいま第二子がお腹におりまして、こんな感じなうです」と鏡越しに撮影した自身の全身ショットを公開。「早期閉経で体外受精以外の妊娠は不可