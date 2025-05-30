食品メーカー・紀文食品（東京都中央区）の公式Xが2025年5月28日、「おでん汁の素」を使った「絶品」レシピを紹介し、「美味しいに決まってる」などと反響を呼んでいる。「色つきはうっすら」でも「味はしっかり」投稿では、クリーム色に漬かった半熟卵の写真を公開しながら、「小さじ1の『おでん汁の素』とみりんで、絶品"煮卵"作れます！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！」と呼びかけ