私（ミク）は夫のリョウと結婚し、現在妊娠7ヶ月です。妊娠中の今、私は食べるものに気を付けています。なのに義母は私にレアチーズケーキチョコレートムースを送ってくるのです！毎回悲しくなってしまうから、せめて送ろうとしているものを教えてほしいです。けれど夫からは「送られた側が文句を言うのはおかしい」と言われてしまいます。友人のサクラは共感してくれましたが、ジュリは「受け取る側が言うことじゃないと思う