2023年に日曜劇場枠で放送され、話題を集めたドラマ『VIVNAT』（TBS系）。このたび、続編の制作が決定したとの報道があった。放送は2026年の7月クールを予定しているという。【写真】「面影ありすぎ」VIVANTで堺雅人の回想シーン演じたミスチル櫻井の息子「大赤字です」驚きの裏事情最終回は世帯平均視聴率19.6％（関東地区、ビデオリサーチ調べ）と、かなりの人気を博した同作。最終回放送前には特別番組が組まれるほどの盛り