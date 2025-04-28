お笑いタレント・有吉弘行（50）が27日深夜に放送されたテレビ朝日「有吉クイズ」（日曜深夜0・40）に出演。妻・夏目三久さんが思わず固まってしまった出来事を明かした。今回は「今夜は41連発!!知の巨人の止まらない雑学旅」と題して放送され、有吉は同番組の構成作家・矢野了平氏とクイズマニアのタレント・しみけんと共に新宿の街を練り歩いた。その散策中に様々な雑学が登場し、クイズなども出題された。道中で新宿西大