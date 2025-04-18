うどんチェーン「うちだ屋」の買収を発表し、ポーズをとる堀江貴文氏＝18日午後、福岡市実業家堀江貴文氏が顧問を務める食品関連企業は18日、福岡市のうどんチェーン「うちだ屋」を買収したと発表した。今後関東や関西に出店し、5年間で現在の42店から80店ほどに拡大する計画。堀江氏は自身が会長を務めるFMラジオ局の番組で「かつおだしが香り、おいしい。全国展開していきたい」と語った。うちだ屋は1977年に創業し、九州一