付き合っているときはうまくいっているつもりでも、いざ結婚を視野に入れると本当に選ぶべきパートナーか、迷ってしまいませんか？恋愛感情だけでは成り立たないのが結婚生活、だからこそ現実的な視点も忘れないようにしましょう。そこで今回は、離婚経験者が語る、結婚すべきではない男性の危険フラグをご紹介します。一人暮らしをしたことがない「昨年離婚したのですが、親友も最近別れてしまって、いろいろ話をしました。する