お笑いコンビ「チョコレートプラネット」の松尾駿が６日、都内で行われた１８日公開の映画「劇場版『僕とロボコ』」の公開直前イベント「〜春の膝祭り〜」に登壇した。「僕とロボコ」は週刊少年ジャンプ（集英社）で連載中の累計発行部数１５０万部突破の宮崎周平による人気コミック。２０２２年には１話３分のＴＶアニメが放送された。ＴＶアニメ版に続き、劇場版ロボコの声優を松尾が務める。イベント冒頭で開会宣言を担当