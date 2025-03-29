フジテレビ系「ネプリーグ」が29日、番組公式Xを更新。31日午後7時から予定していた2時間スペシャルの放送を延期すると発表した。同局の電子番組表によれば、同日は午後4時50分から9時まで、元タレント・中居正広氏をめぐる一連の問題について、第三者委員会の調査報告を受けた記者会見を放送する。 【写真】また長引きそう？歴史に残るロング会見経営陣の表情もゆがむ ネプリーグは公式Xで「3月31日（月）に