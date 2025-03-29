¡Öµð¿Í£±£²¡Ý£°¥ä¥¯¥ë¥È¡×¡Ê£²£¹Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ëµð¿Í¤ÏÂÇÀþ¤¬ÂçÇúÈ¯¤·¤Æ²÷¾¡¡£³«Ëë¤«¤é£²Ï¢¾¡È¯¿Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂÇÀþ¤Ï½é²ó¤Ï£²»à»°ÎÝ¤«¤é²¬ËÜ¤Îº¸Á°Å¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¤ÆÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£Æó²ó¤ÏÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤éÌçÏÆ¤¬º¸ÀþÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÂÇ¤Ã¤Æ£²ÅÀ¤òÄÉ²Ã¡£¤Ê¤ª¤â£±»àÆó¡¢»°ÎÝ¤«¤é¥­¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤ÎÂÇ¤Á¼è¤é¤ì¤¿¥´¥í¤ò°ìÎÝ¡¦¥ª¥¹¥Ê¤¬¸å¤í¤Ë¤½¤é¤·¤Æ£²ÆÀÅÀ¡£¤µ¤é¤Ë¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬º¸ÀþÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¤³¤Î²ó°ìµó£¶ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤ÆÆÍ¤­Êü¤·¤¿¡£