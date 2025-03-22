韓国で“60代のBLACKPINK・ジェニー”と呼ばれる大御所女優パク・チュングムが、セレブ感満載の近況を公開した。【写真】本当に60代？パク・チュングムのスリム体型パク・チュングムは最近、自身のインスタグラムを更新。「ルイ・ヴィトン〜アンバサダーのイベント会場に行ってきました」とキャプションに綴り、1本の動画を公開した。投稿には、高級ブランド『ルイ・ヴィトン』のイベント会場で、高く積み上げられた同ブランドのト