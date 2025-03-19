罪を犯した人が社会復帰するには、どんな苦労があるのか。作家の山本譲司さんは衆議院議員時代に起こした秘書給与詐取事件で実刑判決を受け、現在は出所者の社会復帰支援に取り組んでいる。そんな山本さんが上梓した『出獄記』（ポプラ社）より、一部を紹介する――。（第1回／全3回）写真＝iStock.com／HIKKAR※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／HIKKAR■社会へ戻ろうとする50代前半の受刑者ある夏の日のことである。私は