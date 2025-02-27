（台南中央社）乗組員8人全員が中国籍の貨物船が、台湾本島と台湾海峡の離島、澎湖を結ぶ海底ケーブルを断線させた疑いが持たれている問題で、台湾台南地方法院（地裁）は27日、ケーブルを損傷させて政府や社会の機能に影響を与えたなどとして、船長の勾留を決めた。貨物船は25日、ケーブルを断線させた疑いで海洋委員会海巡署（海上保安庁）に拿捕（だほ）された。船長は台湾台南地方検察署（地検）の取り調べに対し、容疑を否認