国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)が進めている「人工知能活用による革新的リモート技術開発事業」において、名古屋大学と豊田合成株式会社は、「e-Rubber」等の最新技術を使い、仮想空間での人同士の接触を利用した遠隔触診システムのプロトタイプを公開する。遠隔触診システムの実証試験の様子（左・医師側、右・患者側）具体的には「前腕部疾患に特化した世界初の遠隔触診システム」のプロトタイプを使