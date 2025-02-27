アラフォー世代の実力派女優たちが、主演の椅子を巡ってひしめき合っている。来月40歳を迎える綾瀬はるか（39）、北川景子（38）、長澤まさみ（37）、石原さとみ（38）、井上真央（38）、深田恭子（42）など、10代、20代から一線で活躍してきた面々に加わって、最近は松本まりか（40）や松本若菜（41）が勢いを増している。【もっと読む】真木よう子“危ない酒癖”が元プラマイ岩橋の暴露で再び…深酒で主演ドラマドタキャンの過