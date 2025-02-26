作曲家の久石譲さんが、2月27日・28日のボルドー公演と、3月2日・3日に予定されていたパリ公演に関して、体調不良のため出演することができなくなったことが26日、公式サイトで発表されました。公式サイトでは「2025年2月27日-28日のボルドー公演、3月2日-3日に予定されておりましたパリ公演に関して、久石譲は体調不良のため出演することができなくなりました。当公演は主催者側の判断により、代役の指揮者により実施されます」と